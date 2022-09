New Generation al Sestino Beach: Giovaboy, Mancu, Tripla B e Sinoh

Largo ai giovani al Sestino Beach di Desenzano del Garda: è il tema della serata "New Generation", on air venerdì 2 settembre dalle 21 alle nel celebre "Salotto del lago" gestito da Puccio Gallo, Jerry Calà e Yudi Bueno, in Viale Agello 41. Tre generazioni diverse unite dalla stessa passione, la musica: "Vogliamo dare spazio alla passione per nuovi e significativi generi musicali", precisa Puccio Gallo.

Nel corso della serata sono attese le esibizioni di Giovaboy, Mancu, Tripla B e Sinoh: atmosfere metropolitane, area selfie, street music e street food, con un menu speciale pensato per l'occasione (per info e prenotazioni +39 329 2472452).

I protagonisti della serata

Giovaboy, al secolo Giovanni Coglio, è nato a Desenzano nel 2005. Inizia a fare musica nel 2019, quando (quasi) per gioco incide la sua prima canzone. Nasce come youtuber, inizia dal rap (old school) fino ai crossover con i generi house ed elettronica. Il video del brano "Quando vedo te", diretto da Davide Cariglia, è stato girato sul lago di Garda, e in particolare al Sestino Beach.

Mancu aka Edoardo Mancuso è nato a Milano nel 1994. Fin da piccolo ama scrivere e cantare.Grazie alla sua famiglia è sempre stato immerso nella musica, il nonno suonava la fisarmonica, lo zio la chitarra e altri parenti tanti strumenti. Si appassiona al rap e al genere Urban per poi incidere a 17 anni i suoi primi brani: appena 18enne pubblicherà un mixtaper di 7 tracce, per poi appassionarsi sempre più alle varie culture rap e hip hop. Attualmente vanta un portfolio di 4 dischi e vari videoclip tra cui "Perizoma", pubblicato il 16 agosto in collaborazione con Sinoh e Tripla B.

Sinoh è il nome d'arte di Lorenzo Moscatelli, rapper classe 1991 nato e cresciuto a Milano. Inizia il suo percorso nel 2009, dove fonda la sua prima crew dal nome Rap Estremo Gania Sound. L’anno successivo esce il suo primo EP autobiografico dal nome Sinout, mixato e masterizzato da una delle colonne del rap italiano, Jack The Smoker. Nel 2015 vince un contest musicale e firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Centro Records con la quale pubblica il suo EP "Indifferenza”, sulla tematica della violenza sulle donne.

Tripla B, ovvero Brunno Meireles Ezer, nasce a Vitoria (in Brasile) nel 1986: è rapper, mc e freestyler. Il suo cammino s'inaugura nel 2002 col breaking: nel 2005 è vicecampione italiano per crew. Un brutto infortunio gli impedisce di continuare a praticare la disciplina, ma non abbandona il mondo dell'hip hop con il gruppo "Zona Zero", con cui produce brani come "Sei ancora qua" e "You gotta know". Parallelamente diventa un freestyler conosciuto a livello nazionale. Nel 2018 esce il suo primo disco, "Polvere alla polvere": è tra i fondatori del primo complesso reggaeton in Italia, la Familla 130.