Rezzato: Halloween in villa

Celebra la festa di Halloween nella misteriosa Villa Ottocentesca di Rezzato (BS). Indossa il tuo travestimento più spaventoso e unisciti per una serata indimenticabile. Ecco cosa vi attende:

Festa in Maschera

Buffet Senza Fine: Gusta prelibatezze culinarie a volontà durante il nostro buffet, dalle 20.00 alle 21.30.

Musica con DJ: Balla al ritmo delle selezioni musicali curate da un DJ esperto, dalle 21.00 alle 24.00.

Premio per la Migliore Maschera: Metti alla prova la tua creatività e potresti vincere un fantastico premio.

Set Fotografici a Tema: Scatta foto spaventosamente divertenti nei nostri set fotografici tematici.

Costo di Partecipazione: €50.00 (da versare in loco): prenotazione obbligatoria.

La quota di partecipazione include:

• Ingresso alla festa

• Due free-drink* inclusi

• Buffet illimitato

Programma della Serata (dalle 19.30 alle 00.30):

• Ingresso aperto dalle 19.30 alle 20.30

• Buffet illimitato dalle 20.00 alle 21.30

• Musica con DJ dalle 21.00 alle 24.00

• Deliziosa pastasciuttata alle 22.30

• Premiazione per la Migliore Maschera alle 23.00

Per partecipare, scrivi via email a info@xtremeadventure.it oppure invia un messaggio su WhatsApp al 335487010. Questo evento è organizzato in collaborazione con le Cantine Torreggiani e il Museo Nazionale di Storia Patria.