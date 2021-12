Moda senza frontiere al Sestino Beach di Desenzano del Garda: appuntamento sabato 11 dicembre (dalle 21 alle 3) con l'evento fashion a cura di Reja Silva, ambasciatrice della moda brasiliana del mondo che per l'occasione proporrà un'esclusiva passerella cosmopolita. “Voglio portare la moda brasiliana in posti dove le persone desiderano una moda autentica, disinvolta, unica e soprattutto ecosostenibile, rivolta a sensibilizzare e proteggere il nostro pianeta”, spiega proprio Reja Silva.

Un messaggio di solidarietà globale a cui crede molto anche Puccio Gallo, patron del Sestino Beach insieme a Yudi Bueno e Jerry Calà. Come da tradizione andrà in scena il classico dinner show, con musica e atmosfera. L'iniziativa vedrà inoltre protagonisti anche Vitor Zerbinato, Brasiliana Biojòias e Denise Gerassi, in collaborazione con Joice Ribeiro. Per info e prenotazioni 329 2472452).

La vera storia di Reja Silva

Brasiliana di nascita, dell'entroterra di Pernambuco, Rejane da Silva sviluppa fin da piccola una grande passione della moda. Il suo primo contratto nel mondo del fashion arriva a Recife, dove lavora come modella per una galleria d'arte. Il tempo passa, e dopo essersi sposata e aver avuto la sua prima figlia, decide di trasferirsi in Italia, poi a Londra, Francia e Sud Africa. Rejane ha viaggiato il mondo intero grazie alla sua professione di modella, ma le responsabilità matrimoniali e familiari l’hanno costretta a fermarsi. Oggi ritorna con il ruolo di “investor” del settore: nell'autunno di un anno fa è stata anche “ambasciatrice” della moda brasiliana a Dubai.