Nessun Dorma (in piscina) all'Awake Park di Dello

Vento d'estate, Nessun Dorma is back, in piscina. Family reunion sabato 6 agosto all'Awake Park di Dello (in Via Vittorio Mero): dalle 18 a mezzanotte daytime disco e vibrazioni positive. Ovvero: piscina aperta, stile balneare e tuffo libero, parco mistico, beveroni tropicali e dancefloor spensierato.

"Fratelli e sorelle, l'amore è nell'aria - così recita il claim dell'evento - Dopo un lungo silenzio sabato 6 agosto torniamo in pista al calar del sole, per un Nessun Dorma in piscina morbido e abbronzatissimo".

Dischi rinfrescanti, la line up: vecchia (e nuova) guardia a volontà con Phil Delcorso, Paul Bhn, Voltolini & Loop Looper, Lorenzo Brunelli & Ale Lov.