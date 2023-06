Nessun Dorma: "Ten Years of Love" al Parco La Pedrera

Parco La Pedrera di Soncino, Cremona: a due passi da Orzinuovi, Iurs per gli amici, dove tutto è cominciato. Ten Years of Love, dieci anni d'amore: il tempo vola, quando ci si diverte. Divertimento garantito sabato 10 giugno, dal tramonto all'alba dalle 22 alle 6: è il grande, grandissimo ritorno del party itinerante "Nessun Dorma", per quella che sarà una lunga, lunghissima notte "in cui avrete accesso alle porte dell'impossibile". Ovvero: "Atterremo sull'isola che non c'è per celebrare la nostra storia e scriverne un nuovo capitolo. L'idea esilarante e carnevalesca è capovolgere completamente l'andamento ordinario del mondo esterno: sarà come sgattaiolare in un universo parallelo". One family, spread the love: line-up da 10 dj, 2 piste da dancefloor, turbosound da 10mila watt, baci a volontà, gustosi cocktail e sogni senza fine.

Il Nessun Dorma

È il Nessun Dorma: un non-luogo, uno spazio mentale che si rinnova e si rigenera, in mezzo alle luci stroboscopiche di un club o sotto le stelle a piedi nudi. Un posto dove non c'è spazio per le etichette: attraverso il rito tribale del ballo, edizione dopo edizione, Nessun Dorma è diventato sinonimo di sperimentazione e ricerca sonora: l'unico vero "partito dell'amore", punto di riferimento per centinaia di giovani posseduti dal ritmo. Sempre più in un sintonia, parte di un movimento che conduce alla fuga. Anche per una notte soltanto.