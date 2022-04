Mazzano: pizzata di primavera di Oj eventi single

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza. Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti, ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata della presenza delle nostre collaboratrici Oj Eventi Single!

Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme! Scopriamola insieme



Le pizzate di Oj Eventi Single sono organizzate per uomini e donne single che vogliono ampliare la loro rete di amicizie e vivere una giornata in spensieratezza con persone nuove che vogliono vivere in spensieratezza una giornata in compagnia, mettendosi in gioco lasciando da parte la timidezza.



Come funziona?

All’arrivo la nostra tour leader contribuirà subito alle presentazioni di tutti i partecipanti, per rompere il ghiaccio e dare il via alla nostra serata. I posti non saranno segnati, ma chiediamo di mantenere un’alternanza di posto uomo-donna per facilitare le conoscenze e per non creare quelle situazioni imbarazzanti in cui una parte della tavolo è costituito solo da donne e una solo da uomini.

Inizierà quindi la nostra serata all’insegna di chiacchere e divertimento. Sarà un ottima occasione per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie. evento confermato con un numero minimo di 15 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum. Fascia di età 45-55.



Costi: Quota senza Vip-card uomo: 30€ (10€ in caparra per riservare il posto e 20€ in loco); Quota senza Vip-card donna: 29€ (9€ in caparra per riservare il posto e 20€ in loco); Titolari Vip-card: 26€ (6€ in caparra per riservare il posto e 20€ in loco). L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 2 Maggio. La quota comprende: organizzazione tecnica + animatrice Oj + gruppo single +pizza