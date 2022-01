Lonato: social dinner, a tavola con nuovi amici

Dopo il sold out dell’edizione di gennaio, rieccoci con la prossima data! Una cena pensata per chi vuole allargare la propria cerchia di amicizie, stare in compagnia e passare una serata diversa e frizzante. Tu porta il tuo buon umore, che alla compagnia ci pensiamo noi. Tra una portata e l'altra succede la magia: perfetti sconosciuti si trasformano in amici. E finito di mangiare, parte la musica! Non è una cena per singla, non è uno speed date.

Prenotazione obbligatoria. Tutto l’evento si svolge in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, grazie anche alla vostra collaborazione durante l’evento.