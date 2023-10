La Garda Fashion Week 2023 al Sestino Beach

Prezzo non disponibile

Garda Fashion Week, terza edizione: la settimana della moda gardesana (liberamente ispirata alla Milano Fashion Week) torna venerdì 6 e sabato 7 ottobre al Sestino Beach di Desenzano, il locale di Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà. L'iniziativa, come sempre, è organizzata da Angela Cannata di Mirò: “L'obiettivo è dare spazio, vetrina e visibilità a giovani stilisti emergenti del territorio e dintorni”, racconta.

“Abbiamo voluto questa manifestazione – spiega Puccio Gallo – perché il lago di Garda, oltre alle bellezze storiche e paesaggistiche, ha un bacino di stilisti di moda di grande spessore. Questo è il nostro piccolo contributo per rafforzare il Made in Italy nel mondo”.

La Garda Fashion Week

Saranno in tutto 6 gli stilisti in pista, 3 per ogni sera: venerdì 6 ottobre Rari, Petit Coututerie Endalle Mbody Audrey, Mivestodarte, special guest Benedetto Grassotti; sabato 7 Loredana Consoli, Roberta Le Particulier, MonicMagic Budai, special guest Franco Violo. Ciascuno stilista presenterà una personale capsule collection da 8/9 capi: gli special guest avevano già partecipato all'edizione 2022.

Sul palco anche Alberto Torres Magro e Leo Lionel, musica a cura di Alex Zaupa, make up di Stella Cadei (Diadema School Make and Hair), hair dress di Claudio e Max Diffusion. Porte aperte alle 22.30, poi si fa festa fino a tardi: info e prenotazioni 349 3789872.