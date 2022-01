Erbusco: Dinner show & champagne al Qi Clubbing

Venerdì 21 e sabato 22 gennaio tornano i dinner show firmati Qi Clubbing, a Erbusco , nel bel mezzo della Franciacorta. I dinner party che iniziano alle 21 e continuano fino a notte inoltrata, sono perfetti per chi vuol sentirsi al centro della scena... e soprattutto godersi spettacoli di alto livello e insieme cenare in grande stile. Dalle 21 alle 23 circa vanno in scena i dinner show del club: cantanti, ballerini, performer, costumi che sanno stupire e spettacoli sempre diversi. Gli show e l'animazione notturna di Qi Clubbing, a cura di Black Label Events e dell'art director Emiliano Milano, sono all'altezza di ciò che propongono i più importanti locali internazionali a Ibiza, Londra o Parigi.



E insieme a musica e performance, gli ospiti gustano i piatti creati dalla brigata di cucina di Qi Clubbing, un locale che è ormai un riferimento per chi durante il weekend ha voglia di viziarsi anche per quel che riguarda il servizio premium.



Dopo le 23, il divertimento continua in sicurezza, ognuno al proprio tavolo, nel rispetto delle norme anti-covid (ingresso solo con Super Green Pass, etc), con Champagne, Franciacorta e cocktail realizzati dai bartender professionisti di Qi Clubbing.



Riassumendo al Qi Clubbing di Erbusco, si vive con gli amici il mix vincente che questo spazio propone in modo unico per iniziare al meglio le proprie serate. Ovvero dinner show di qualità assoluta che mettono insieme ristorazione di alta qualità, servizio sempre curato, musica live di qualità ed 'intrattenimento che regala emozioni con spettacoli mozzafiato pieni sound, coreografie, luci colorate ed effetti speciali... Tutto questo coordinato da Black Level Events e dall'art director Emiliano Milano.