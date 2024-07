Desenzano del Garda: Bei fes/t

Cà Maiol, Campingaz, The Gin Way, Birrificio Felice, Vero Riso, Cibo di Mezzo con Duo San Felice, Saur, Aroma, Azienda agricola al Berlinghetto, Zona Alpi, Richemont Club Italia e la Gelateria il Biondo per il food & drink, Freecom con Animaux Formidables, Elasi Dj set, Dj Joao e Aldo G. Dj per l'accompagnamento musicale. Sono questi gli ingredienti di Bei Fest/t, la serata evento in programma venerdì 5 luglio dalle ore 19 (fino a tarda notte) al FAM di Desenzano del Garda in Via Zamboni, 5.



Nata dalla voglia di connettere più realtà presenti sul territorio, come suggerisce il “One night connecting people” che accompagna il nome stesso dell’evento, la festa prende vita da un'idea di un gruppo di imprenditori e professionisti desenzanesi (CHEIBEI) nel 2014, con l'obiettivo di riunire amici e contatti professionali in un contesto creativo e conviviale. Dieci anni dopo, con l’organizzazione di SHOTS, BEI FES/T ritorna con un'espansione considerevole, coinvolgendo non solo amicizie, ma anche una sfera professionale allargata. Un evento che vuole agevolare connessioni e condivisioni soddisfando esigenze di diverse generazioni grazie alla qualità, creatività e sostanza della proposta enogastronomica e artistica che offre.



Si parte da un viaggio culinario tra le prelibatezze del territorio cucinate da ospiti d’eccezione in collaborazione con Cibo di Mezzo che per l’occasione ha coinvolto alcuni dei suoi ristoranti e produttori bresciani e gardesani d’eccellenza. A questi si aggiunge l’isola BBQ curata da Campingaz che sorprenderà gli ospiti con la qualità dei suoi barbecue, portando in tavola piatti innovativi e fuori dagli schemi in un cooking show tutto da ammirare e da gustare. Si chiude con il frigo-gelato della Gelateria il Biondo che per l’occasione proporrà un prodotto iconico, in stile Bei Fes/t e senza bisogno di presentazioni. L’area dedicata al drink è una selezione ricercata, appositamente studiata per accompagnare i piatti della serata dandone risalto attraverso i prodotti del territorio. Dalla Birra Felice del micro birrificio di San Felice del Benaco che realizza birre evergreen e stagionali con prodotti 100% lago di Garda, al vino di Cà Maiol il quale rappresenta, in tutta la sua qualità, il territorio cornice dell’evento. L’open bar sarà curato direttamente dallo staff di FAM mentre l’isola Gin&Tonic sarà nelle inconfondibili mani dei barman di The Gin Way dietro al bancone con una selezione di gin premium da diverse zone del nostro stivale. Il tutto sarà accompagnato da una line up originale studiata da Freecom Hub. Su un palco di 50 metri quadrati in scena musicisti contemporanei che con la loro musica, seppur giovane, hanno creato una firma distintiva e riconoscibile che sorprenderà gli spettatori per il suo approccio innovativo.

Sul palcoscenico Animaux Formidables, un duo garage-fuzz-noise che, formato nel 2022, ha partecipato ad X Factor nel 2023, poi spazio a Elasi Dj set una cantautrice e producer alessandrina che unisce elettronica, pop e suoni esotici la quale proporrà nella sua perfomance un viaggio musicale internazionale. Seguiranno poi due eccellenze del Djing locale: Dj Joao che vanta collaborazioni con Radio Brescia Popolare e RTL102.5, porta i suoi dischi alle Feste di Radio Onda d'Urto e ai RockNRoll Party del nord Italia e il mitico Aldo G. Dj che apre e chiude l’evento proponendo tassativamente musica su vinile nei generi house music, disco, funky e soul jazz degli intramontabili anni 70/80.



Un ringraziamento speciale al lead partner Promotica per il sostegno, ai partner Freecom HUB, PMP Advertising, FAM, CPZ, Nanni Nember - Mini, Bocchio Solutions, Birra Felice, Campingaz, The Gin Way, Cà Maiol, Cibo di Mezzo, Vero Riso, MG, Global Informatica, WeWe, Ebikemood, Vanni Gourmet, Tipografia De Gasperini, Stretti Cantieri e Giornale del Garda.



Biglietti sono in vendita sulla piattaforma DICE. Il prezzo di 85 euro include l’intera serata con la formula: open food, open bar & open music!