Cazzago: Halloween Weekend all'Hotel Costez

All'Hotel Costez di Cazzago (BS) prende vita un Halloween Weekend decisamente scatenato, tutto da vivere in sicurezza, con 3 party e non i consueti due, visto che l'1 novembre, Tutti i Santi, cade di lunedì.



Venerdì 29 ottobre 2021 all'Hotel Costez ecco una delle coppie più affiatate: Brio alla voce e Dr.Space in console. Sabato 30 ottobre invece ecco Nicola Zilioli (NZ dj) in console Mapez al microfono, anche loro da sempre tra gli artisti che fanno divertire il pubblico dei locali di Paolo e Francesco Battaglia. Si chiude domenica 31 ottobre con Onga e Brio.



Quella di Hotel Costez è una Eyes Season autunno / inverno / primavera 2021 - 2022 piena di stile, come del resto succede sempre all'Hotel Costez. In console, a regalare comunque emozioni con la loro musica, i dj e i vocalist più apprezzati dal pubblico di questo locale e non solo.

