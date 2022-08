Carpenedolo: aperitivo angelo o demone

Ti senti più un angelo o un diavoletto? Questa aperitivo semplice ma divertente sarà una opportunità carina per fare nuove conoscenze. Avremmo modo di fare dei piccoli giochi di conoscenza per rompere subito il ghiaccio e imparare a conoscerci. Vieni a vivere una serata di chiacchere, nuove conoscenze e convivialità!



La nostra animatrice Mariangela sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie. Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.