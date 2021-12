Erbusco: Capodanno 2022 al Qi Clubbing

Chi ha voglia di regalarsi un Capodanno 2022 da sogno può viverlo al Qi Clubbing di Erbusco (BS), in sicurezza. Seguendo e rispettando le normative vigenti (ingresso con Super Green Pass, niente ballo, etc), Qi Clubbing si trasforma in un ristorante / lounge bar con musica e show d'eccezione, un luogo in cui è possibile godersi una cena di qualità assoluta accompagnati da esclusivi spettacoli, con l'animazione e lo spettacolo proposti dagli artisti, da cantanti e dal corpo di ballo di Black Label Events.



Cenone luxury e serata al lounge bar al proprio tavolo costano 120€ a persona, con tutta una serie di servizi perfetta per dedicarsi solo a passare cenone completo - antipasti, primi e secondi piatti, dessert - con bevande incluse (acqua e una bottiglia di vino ogni quattro persone), brindisi di mezzanotte, tavolo riservato per tutta la notte in zona ristorante, ingresso in discoteca, posto auto riservato e guardaroba incluso. Lo staff artistico in console, insieme al corpo di ballo di Qi Clubbing, è decisamente all'altezza della situazione: in Main Room il sound è quello di A. Lopez, mentre alla voce c'è Sammy The Voice. In Vip Room invece ecco Filippo Marchesini con Manu TheVoice.

Chi invece preferisce arrivare dopocena e poi venire a festeggiare la mezzanotte al Qi Clubbing al proprio tavolo trova comunque una formula accattivante (70€ a persona ingresso dalle 23).

Al Qi Clubbing di Erbusco (BS) si vive con gli amici il mix vincente che questo spazio propone in modo unico per iniziare al meglio le proprie serate. Ovvero dinner show di qualità assoluta che mettono insieme ristorazione di alta qualità, servizio sempre curato, musica live di qualità ed 'intrattenimento che regala emozioni con spettacoli mozzafiato pieni sound, coreografie, luci colorate ed effetti speciali... Tutto questo coordinato da Black Level Events e dall'art director Emiliano Milano. E dopo il dinner show, il divertimento continua fino alle 4 del mattino.

Info e prenotazioni (dinner show: prenotazione obbligatoria)

(+39) 340 969 1787