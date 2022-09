Brescia: pizzata tra i colori d'autunno con eventi single

izzata autunnale per conoscere single nella tua città coetanei. Ritrovo alle ore 20 presso Reverso Tower per una serata di chiacchiere e nuove conoscenze e convivialità. Dopo aver cenato avremo modo di ballare della buona musica in compagnia. L' animatrice Mariangela sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Dress code: casual/elegante. Fascia di età: 40-55 anni. Costi: Quota senza Vip-card uomo: 12€ (12€ per fermare il proprio posto e saldo menù alla carta sul posto); Quota senza Vip-card donna: 10€ (10€ per fermare il proprio posto e saldo menù alla carta sul posto), Titolari Vip-card: 7€ (7€ per fermare il proprio posto e saldo menù alla carta sul posto).