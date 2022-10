Brescia: Halloween night con Gabry Ponte

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Per l'evento di halloween 2022, nella notte più spettrale e nera dell'anno, la mitica e celebre discoteca Paradiso di San Polo, Brescia, presenta in console un DJ che ha fatto (e sta facendo) la storia della musica in discoteca... Gabry Ponte!

Per tutta danzeranno le streghe di Gabry Ponte in un mix di spettacolo, animazione, musica e tanta voglia di divertirsi. Orario: 23,30 - 04. Info e prenotazioni: 334 17 98 733