Quando Dal 31/10/2022 al 31/10/2022 Orario non disponibile

L’aperitivo più fresco dello stivale si fa polare e si trasferisce in una delle piazze più belle di Brescia: Piazza Arnaldo. Lunedì 31 Ottobre 2022, per la notte di Halloween, dalle ore 20 alle ore 24: Anda dei morti viventi. In console: Simone P; Brio & Space.