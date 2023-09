Valerio Merola torna sul Garda: al Sestino Beach lo show di "Bravissima"

“Non solo bella, anche brava: anzi, bravissima”. È il claim dello show “Bravissima” griffato Valerio Merola, in scena venerdì 29 settembre per la prima volta sul lago di Garda: on air al Sestino Beach di Desenzano (dalle 21 alle 3, info e prenotazioni al 329 2472452) con 22 ragazze in gara, provenienti da tutto il Nord Italia, che si giocano il pass per la finalissima 2023 in programma a gennaio (e in onda su Sky).

Format storico di Valerio Merola, “Bravissima” si ripropone ogni anno senza sosta ormai dal 1991: prima in Rai e poi su Mediaset, adesso con formula itinerante e un tour estivo che tocca gran parte della penisola. “È di fatto il primo talent show della tv italiana – racconta Merola con un pizzico di orgoglio – e tutt'ora l'unico talent show esclusivamente al femminile. Mi piace considerarmi il padrino del genere, almeno in Italia: prima di Bravissima c'erano solo concorsi di miss, ora invece il talent è il pane quotidiano della televisione italiana”.

La serata al Sestino Beach

Al Sestino Beach ci saranno cantanti, ballerine, modelle, attrici e performer: “Tutte selezionate con videocasting e provini, mai a scatola chiusa – continua Merola –: saranno poi giudicate da una giuria di qualità”. Sul palco insieme a lui anche la giovane Beatrice Bigoni, vincitrice di Bravissima 2022: “Il nostro è un talent professionale – dice ancora Merola – e si rivolge a donne e ragazze che hanno voglia di lavorare nel mondo dello spettacolo. Con Beatrice, che è pure cantante, abbiamo pubblicato (con Bravissima Label) anche un singolo inedito”.

Gradito ritorno sul Garda per lo showman romano classe 1955: “Amo la sponda bresciana del lago di Garda, è come una seconda casa. Qui ho passato serate indimenticabili, anche insieme all'amico Puccio Gallo (patron del Sestino Beach, ndr): apprezzo Desenzano e Sirmione e quando posso, sono qua. Ci tenevo a organizzare una serata di Bravissima anche in quello che considero un mio luogo del cuore”. In serata è attesa anche l'esibizione del cabarettista e imitatore Francesco Guarino: poi si fa festa fino a tardi, con musica e dj set, in perfetto stile Sestino.