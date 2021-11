FAM Christmas Park: pista di pattinaggio sul ghiaccio a Desenzano del Garda

Dal 1 dicembre al FAM di Desenzano sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il Lago di Garda, in zona Desenzano offre panorami da sogno anche d'inverno. Per questo FAM (Via Zamboni, 5, info 0309120281, www.familylifestyle.it, chiuso lunedì e martedì, ingr. libero con cons. facoltativa), meeting point e ristorante d'eccellenza aperto tutto l'anno dal brunch al dopocena, dall'1 dicembre 2021 dà la possibilità di pattinare in uno scenario unico, grazie a FAM Christamas Park. Non capita spesso di poter volteggiare sul ghiaccio in un luogo così bello.



Ci sono ben 150 pattini di tutti i numeri a disposizione di chi vorrà provare questa esperienza ed è possibile anche pattinare utilizzando propri pattini, in una pista di grandi dimensioni: 20 metri di lunghezza e 10 di larghezza. Questi i prezzi: 5 euro l’ora durante la settimana, 8 euro durante il weekend. Gli orari d'apertura della pista sono quelli del FAM, ovvero sarà possibile pattinare anche di sera, al chiaro di luna: il mercoledì e il giovedì dalle 12:00 a mezzanotte, il venerdì dalle 12 alle 2, il sabato dalle 10 alle 2 e la domenica dalle 10 a mezzanotte.



Ovviamente FAM Christamas Park è allestito a tema natalizio e oltre alle tante possibilità offerte dal menu di FAM, c'è anche uno stand gastronomico che offre tutto ciò che serve per rifocillarsi: vin brulé fatto in casa dalla staff del locale e crepes alla Nutella!



“Per noi questa grande pista da pattinaggio. serve a dimostrare che il lago non è solo perfetto d'estate. Come locale abbiamo all’attivo due estati e purtroppo, per via del Covid, nessuna stagione invernale. Volevamo regalare qualcosa di speciale ai nostri ospiti proprio in questo periodo”, spiega Luca Guidetti che gestisce questo spazio con il fratello Riccardo. “I mesi invernali sono i più tranquilli dal punto di vista lavorativo, ma non devono essere piu noiosi”.



Tra i punti di forza di FAM, che sta per Family Lifestyle, a Desenzano, in zona Spiaggia D'oro, sono la carne alla griglia, brunch da sogno ed una cantina all’altezza delle aspettative degli appassionati. Qui - https://famlifestyle.it/capodanno/menu-capodanno-fam.jpg - le proposte per un Capodanno 2022 tutto da vivere, dall'antipasto al dj set al dopocena...



