Summer Park Desenzano compie cinquant’anni. Si riaccendono le luci e le giostre del parco itinerante estivo più grande della Lombardia, quest’anno con un anniversario molto speciale: dal 5 luglio al 25 agosto, lo storico luna park sarà a Desenzano del Garda, con eventi e serate a tema per tutti, sempre in località Monte Mario, vicino al casello dell’autostrada. Le cinquanta candeline saranno soffiate nella festa di compleanno del 18 luglio, ma il programma promette quasi due mesi di eventi.

Dall’estate del 1974, il luna park è un appuntamento fisso nel Basso Garda. Negli anni si è ampliato e rinnovato, con attrazioni sempre diverse, e oggi si presenta come un parco divertimenti di circa 20mila mq, capace di coinvolgere tutti, bambini, famiglie, giovani e associazioni locali.

Anche quest’anno, ad accogliere gli ospiti ci sarà la mascotte, l’Orso Benny, un “peluche formato gigante”, pronto a promuovere insieme agli organizzatori il sano divertimento in uno spazio accogliente, sicuro e inclusivo.

«Quest’anno vogliamo che sia un’edizione memorabile, per i nostri 50 anni di attività a Desenzano», commenta Marco Piccaluga, della direzione del Summer Park. «Oltra alla consueta inaugurazione del 5 luglio, ci sarà una grande festa di compleanno, il 18 luglio, e poi abbiamo ideato tanti eventi con l’intenzione di stupire e di coinvolgere davvero tutti, grandi e piccoli».

La macchina organizzativa vede al lavoro circa 40 famiglie, che per quasi due mesi accolgono migliaia di persone tra le attrazioni del parco. La direzione si è sempre impegnata nel garantire anche la sicurezza all’interno dell’area, fino a tarda serata, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, con il supporto di guardie di sicurezza private, affinché tutti possano entrare e divertirsi senza pensieri.

Gli autoscontri, il calcinculo, la sala giochi e le attrazioni più nuove e adrenaliniche torneranno in azione dalle ore 20 di venerdì 5 luglio, in località Monte Mario 2, di fronte al McDonald's. All’inaugurazione, dopo il taglio del nastro con le autorità locali, saranno distribuiti 50 euro di sconto per i primi mille visitatori che entreranno al parco, con biglietti utilizzabili per tutto il periodo.

Da un paio di edizioni, Marco ha raccolto il testimone dello zio Lorenzo, dal quale ha appreso passione e insegnamenti: «Ho respirato l’aria del luna park sin da bambino. Mio zio Lorenzo mi ha trasmesso molto della sua esperienza e ora desidero che il Summer Park Desenzano cresca ogni anno un po’ di più, con nuove attrazioni ed eventi che danno la massima attenzione al sociale. Siamo grati all’Amministrazione comunale per la collaborazione e il supporto, che nel tempo non sono mai mancati».

Anche le migliorie strutturali hanno permesso di abbattere ogni barriera e l’obiettivo rimane alto: «Vogliamo essere il parco divertimenti di tutti – rimarca Marco Piccaluga – e per fare ciò ci avvaliamo della collaborazione di associazioni locali, siamo attivi sui canali social e per la festa di compleanno del 18 luglio faremo una promozione speciale: un prezzo calmierato di 20 euro (invece di 70) per accedere a tutte le giostre del parco. È il primo parco itinerante che propone questa soluzione per permettere a tutti, soprattutto alle famiglie, di godere pienamente del Summer Park per una serata. Inoltre, la novità di quest’estate sono le navicelle rotanti, una giostra che proviene dall’Australia e che arriva a 20 metri di altezza, portando l’ospite a roteare con la navicella, a testa in giù».

GLI EVENTI

Venerdì 5 luglio: INAUGURAZIONE con taglio del nastro ufficiale alle ore 20, alla presenza delle autorità locali e lombarde, e consegna di un blocchetto da 50€ di sconto per i primi mille visitatori, con biglietti utilizzabili per tutto il periodo del luna park.

Mercoledì 10 luglio: GIORNATA RAGAZZI SPECIALI, mattinata dedicata alle persone disabili, che avranno lo sconto totale su tutte le giostre. Dalle 10 alle 12, giostre libere e gratuite per le persone diversamente abili, in collaborazione con le associazioni Anffas di tutta la provincia di Brescia.

Venerdì 12 luglio: RADIO STUDIO PIÙ SUMMER PARTY, serata di musica e festa per tutti, con l’animazione di Radio Studio Più.

Giovedì 18 luglio: SUMMER PARK B-DAY – 50° COMPLEANNO. Grande festa di compleanno del Summer Park, con una super promozione: 20 € per tutte le giostre del parco, invece di 70€. È il primo parco itinerante che propone questa soluzione per permettere a tutti, soprattutto alle famiglie, di godere di partecipare al Summer Park B-DAY!

Giovedì 25 luglio: SERATA DONNE con sconto speciale per le prime 200 donne che arriveranno al Luna Park. All’entrata, sarà consegnato un blocchetto sconto da usare durante la serata e saranno presenti anche degli stand, dove poter conoscere e dare un contributo alle attività delle associazioni locali vicine alle donne, Centro Aiuto Vita e Casa Gratitudine.

Giovedì 1° agosto: SERATA SUPER EROI, una serata speciale dedicata ai più celebri super eroi: Spiderman, Wonder Woman, Capitan America, Catwoman, Harley Queen… con spettacoli di ballo e intrattenimento per giovani e famiglie, che si potranno fotografare insieme ai loro supereroi preferiti.

Venerdì 9 agosto: RADIO STUDIO PIÙ SUMMER PARTY, serata di musica e festa per tutti, con l’animazione di Radio Studio Più.

Parcheggio ed entrata al Summer Park sono gratuiti. Apertura tutte le sere dalle ore 20.