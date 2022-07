Desenzano: Luna Park

Con l’estate tornano le “giostre” nel basso Garda. Il Luna Park di Desenzano del Garda, dal 1974, è un appuntamento immancabile che i giovani di ogni età ricordano con affetto. Una tradizione che si rinnova anche quest’anno dal 6 luglio al 28 agosto 2022, con il patrocinio del Comune di Desenzano del Garda.



Presentato questa mattina (23 giugno) alla stampa, alla presenza del sindaco della città Guido Malinverno, il Luna Park è ormai un punto fermo dell’estate desenzanese, luogo di incontro e di divertimento. Unisce la bellezza di 40 famiglie, e per circa due mesi è un aggregante per tantissime famiglie e moltissimi giovani di Desenzano e dintorni. Gli autoscontri, il calcinculo e le attrazioni più moderne sono pronti a tornare: dalle ore 20 di mercoledì 6 luglio, in località Monte Mario 2, di fronte al McDonald's, il Luna Park aprirà i battenti per rimanere circa due mesi.



Come annunciano i referenti, Marco e Lorenzo Piccaluga, «quest’estate vogliamo far divertire ancora di più nostri ospiti, quindi portiamo una novità direttamente dagli Stati Uniti: “Disco Musik”, un disco rotante che si innalza a dieci metri, in grado di farci girare a una forza pari a quattro volte quella gravitazionale».



E non è finita qui. Visto l’entusiasmante successo del “Black Mamba”, la novità dello scorso anno, capace di far provare ai visitatori una vera emozione a 40 metri d’altezza, girando ad una velocità di circa 90 km/h, i Piccaluga hanno scelto di riproporlo anche in questa edizione.



Il Luna Park 2022 sarà inoltre arricchito da alcuni eventi che, nei due mesi estivi vogliono mettere al centro tutti, confermando la particolare attenzione per il sociale e la collaborazione con le associazioni del territorio.

«Desideriamo essere vicini, a nostro modo, a chi è meno fortunato e merita dei momenti di divertimento, serenità e leggerezza e magari non se li può permettere – aggiungono Marco e Lorenzo Piccaluga –. Per questo vorremmo che il nostro Luna Park portasse felicità e spensieratezza veramente a tutti».

GLI EVENTI programmati dal 6 luglio al 28 agosto al Luna Park di Desenzano offrono anche varie promozioni.

• Mercoledì 6 luglio: INAUGURAZIONE, con un blocchetto da 50€ di sconto per i primi 500 visitatori, con biglietti utilizzabili per tutto il periodo del Luna Park.

• Martedì 12 luglio: LUNA PARK PER TUTTI. Dalle 10 alle 12 mattinata di giostre gratuite per le persone diversamente abili, in collaborazione con le associazioni Anffas di tutta Brescia.

• Venerdì 15 luglio: NOTTE ROSSA, serata dedicata alle donne con sconti speciali. All’entrata saranno presenti anche degli stand, dove poter conoscere e dare un contributo alle attività delle associazioni locali Centro Aiuto Vita e Casa Gratitudine.

• Venerdì 22 luglio: NOTTE ROSA, una notte a tema, in cui chi sarà vestito di rosa potrà godere di uno sconto.

• Venerdì 29 luglio: LUNA PART, vivace serata in compagnia di Madame Sisi e delle sue Drag Queen.

• Venerdì 5 agosto: FESTA DELLA FAMIGLIA, una serata per grandi e piccoli con giostre scontate per tutti.

• Venerdì 11 agosto: NOTTE HAWAIANA, chi sarà vestito a fiori potrà ricevere uno sconto.

Parcheggio ed entrata gratuiti. Apertura tutte le sere dalle 20.