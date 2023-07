Il luna park estivo più grande della Lombardia è in arrivo a Desenzano dal 7 luglio al 27 agosto, e – com’è ormai tradizione – porterà giostre, eventi e novità in località Monte Mario.

Dal 1974, il luna park è un appuntamento atteso e molto partecipato dell'estate nel Basso Garda. Negli anni è cresciuto e si è ampliato, tanto che oggi è diventato una sorta di parco divertimenti di circa 20mila mq, capace di coinvolgere tutti, bambini, famiglie, giovani e associazioni locali.

Gli autoscontri, il calcinculo, la sala giochi e le attrazioni più moderne sono già  pronti a tornare: dalle ore 20 di venerdì 7 luglio, in località Monte Mario 2, di fronte al McDonald's, il luna park aprirà i battenti con una grande festa di inaugurazione. Dopo il taglio del nastro con le autorità locali, spettacolo di magia con il Mago Alesgar, truccabimbi, trampolieri e ben 50 euro di sconto per i primi mille visitatori che entreranno al parco.

"Il Luna Park, che da quest’anno diventa ufficialmente il Summer Park, rappresenta un momento di festa per tutti – ha commentato il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno –. Lo sviluppo di giornate a tema, come quella dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne o quella predisposta in collaborazione con l’Anffas, sono invece una testimonianza di umanità che rende questo evento ancora più speciale ed inclusivo".

Tutti gli eventi in programma: