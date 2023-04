Tutto pronto a Desenzano del Garda: l’evento “Gardastars by 36° Multistars” è pronto a catalizzare l’attenzione dell’atletica nazionale ed internazionale nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile. La rassegna vedrà atleti provenienti da 18 nazioni ed è catalogata come “Meeting Oro”, al terzo posto tra i più importanti a livello mondiale. Un appuntamento che è diventato realtà grazie alla sinergia tra il Comune di Desenzano del Garda, il “Club 10+7”, la neonata Jacobs Sport Accademy, la Fidal e la World Athletics, con il patrocinio di Regione Lombardia.

IL PROGRAMMA.

Si parte sabato 29 aprile alle ore 10:00 presso lo stadio “Tre Stelle” con l’apertura affidata all’Ente Filarmonico Banda Cittadina. La giornata proseguirà poi con le gare previste dalle prove multiple, sia per uomini che per donne:100, 200 e 400 metri, 100 metri ostacoli, getto del peso, salto in lungo e salto in alto. Non solo gare ma anche esibizioni, divertimento e cerimonie istituzionali: il protagonista sarà ovviamente Marcell Jacobs che alle 11:00 inaugurerà la nuova pista di atletica, realizzata dall’Amministrazione, assieme al Sindaco Guido Malinverno con il classico taglio del nastro. Il due volte campione olimpico sarà poi protagonista, alle ore 12:00, di una dimostrazione di riscaldamento pre gara con gli atleti della Jacobs Sport Accademy e con il suo Golden Coach Paolo Camossi. La giornata si concluderà alle 18:00.

Domenica 30 aprile riprenderanno le gare alle ore 10:00 e fino alle 18:00 gli atleti e le atlete si cimenteranno con il lancio del disco, il salto con l’asta, il giavellotto e le lunghe distanze come 800 e 1500 metri. Alle 17:30 e alle 18:40 sono previste le premiazioni per Eptathlon e Decathlon alla presenza delle istituzioni. La chiusura della manifestazione verrà sancita ancora una volta dall’esibizione dell’Ente Filarmonico Banda Cittadina.

IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI.

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri: “È fantastico che torni allo Stadio 3 Stelle di Desenzano una straordinaria manifestazione come il Multistars di Gianni Lombardi, che ha segnato la mia adolescenza e la mia crescita come atleta, e che veda anche la luce la mia Jacobs Sports Academy, un sogno che coltivavo da tempo e che si avvera. Tutto questo si tradurrà in nuovi strumenti e nuove strutture a disposizione dei più giovani e delle famiglie. Lo sport è un aspetto fondamentale per la formazione dei ragazzi e un modo per aiutarli a raggiungere i loro sogni. E io sono felice di affiancarvi in questa iniziativa che è quasi una rinascita”

Pietro Avanzi, Assessore allo Sport di Desenzano del Garda: “Un evento speciale, fortemente voluto dal Sindaco Malinverno, e portato avanti con una sinergia eccezionale tra tutte le parti in caussa. Siamo orgogliosi di poter ospitare di nuovo il Multistars e contiamo su una grande affluenza di pubblico, avendo ovviamente concesso la gratuità dell’ingresso”.

Gianni Lombardi, organizzatore del Multistars: “Grazie di cuore all’Amministrazione comunale per la proficua collaborazione. Bello tornare nella Capitale del Garda dove abbiamo fatto la storia di questa rassegna che dura da 35 anni. Siamo sulla scia di un ragazzino che ha creduto nel suo sogno ed è arrivato a vincere l’Olimpiade: ora vogliamo trovare i “nuovi Marcell”.”

Viviana Masini, Presidente della Jacobs Sport Accademy e mamma di Jacobs: “Il Sindaco ha mantenuto la promessa realizzando una nuova pista di atletica e riportando l’atletica di qualità a Desenzano. La Jacobs Sport Accademy è già una realtà consolidata con 80 bambini che vogliono fare atletica e tanti altri che entreranno a far parte di questa famiglia, che vogliamo continuare ad allargare, facendo rete e creando i presupposti per far sognare i nostri giovani atleti”.

Cesare Rizzi, addetto stampa Fidal Lombardia: “Porto ovviamente i saluti del Presidente Gianni Mauri e credo che la forza di questa manifestazione sia proprio il connubio tra le associazioni e le istituzioni che ha portato il Multistars, nei 35 anni passati, ad avere tra i suoi partecipanti future medaglie olimpiche di diverse discipline. La presenza di Fidal credo sia fondamentale per dare ancora più prestigio e professionalità ad un contesto già molto elevato qualitativamente: siamo ovviamente onorati di far parte di questo splendido team”.