Desenzano Film Festival: lo psichedelico "Acid Rain" premiato come Miglior Film

Un viaggio psichedelico attraverso la cultura rave, una storia di musica, droga e morte: è “Acid Rain” di Tomek Popakul il miglior film della seconda edizione del Desenzano Film Festival, la mostra internazionale di cinema breve in scena quest'anno, causa pandemia, solo in versione online e on demand, per cinque giorni di proiezioni no stop dal 18 al 22 novembre.

In pochi giorni più di 2mila spettatori unici

Lontani ma vicini, è andata comunque bene, ben oltre le aspettative. In pochi giorni si contano più di 2mila spettatori unici – e solo dall'Italia: la piattaforma era infatti “geobloccata” dall'estero, per motivi di diritti d'autore – per un totale di oltre 10mila visite, dunque una media di 5 corti a testa. Rispetto alla prima edizione “live” del 2019, con pubblico in presenza, gli spettatori si sono moltiplicati per dieci, e anche gli orizzonti si sono allargati, trattando temi che vanno al di là della sola esperienza locale e di comunità.

“Ciò che ci ha regalato questa edizione – commenta il direttore artistico Matteo Delai – è stato un pubblico più ampia, con una selezione di cortometraggi che ha potuto sondare diverse tematiche e una partecipazione del pubblico che ha potuto esprimersi commentando i lavori. Complimenti ai registi in concorso per averci offerto le loro opere e riflessioni: i miei più sentiti ringraziamenti, con il desiderio di ritrovarvi tutti in sala alla prossima edizione”.

Desenzano Film Festival: tutti i premi

Questi tutti i film premiati al Desenzano Film Festival 2020.