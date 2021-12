Perla del Garda Cheers Box dinner

L’edizione 2021 delle CheersBox si arricchisce con le Dinner!

Ogni cena sarà un’esperienza di gusto per entrare più in profondità nel mondo del Lugana, grazie alla presenza dei produttori, che presenteranno i loro vini e ne racconteranno la storia.

La CheersBox Dinner di Perla del Garda sarà ospitata dal Ristorante Esplanade di Desenzano del Garda.

Per informazioni e prenotazioni: info@perladelgarda.it

Chiusura prenotazioni: 27 dicembre 2021



MENÙ DELLA SERATA

Aperitivo di benvenuto

? Brut Nature Millesimato 2012, Spumante Lugana D.O.P.

Coregone in olio cottura con patate schiacciate, erbette e salsa ai pomodori confit, capperi e gel ai limoni del Garda

? Madre Perla 2018, Lugana Riserva D.O.P.

Risotto di Riso Melotti mantecato al crescione con anguilla laccata

? Madonna della Scoperta 2017, Lugana Superiore D.O.P.

Filetto di maialino iberico arrostito con la sua Salsa, castagne e miele agli agrumi

? Madonna della Scoperta 2011, Lugana Superiore D.O.P.

La mandorla incontra lo zafferano

? Vendemmia Tardiva



COSTO A PERSONA VINI INCLUSI 100,00 €