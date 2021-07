"Cosplay che passione" @ Sestino Beach Desenzano

Cosplay che passione al Sestino Beach di Desenzano: venerdì sera in scena le creazioni di Maria Catia Corsini, cosmaker e cosplayer bresciana (è di Roncadelle), in arte Katia Creazioni Cosplay e già volto noto di Lucca Comics, Rimini Comics, Romics e altri.

Per l'occasione verrà presentata la sua nuova collezione, una serie di abiti d'ispirazione ottocentesca ma sempre in chiave cosplay (per i pochi che non lo sanno, è l'acronimo di “costume play”, ovvero abiti e interpretazione): i merletti, i corsetti e le gonne a sbalzo del XIX secolo per raccontare i temi più diversi, dalla dolcezza di una tavola imbandita alle fiamme dell'inferno, e ancora il teatro, il tempo, le giostre, perfino il demone protagonista di un celebre videogame.

Le coordinate, sempre quelle: via Agello 41/A, porte aperte dalle 20 alle 3 (con la novità del Garden Grill), per info e prenotazioni 329 2472452.

