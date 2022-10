DentroCasa Expo 2022: arredi, complementi interior design, talk e cene stellate

Imponente il calendario di DentroCasa Expo, la fiera dedicata al design, all’arredamento e ai servizi per la casa.

L’area espositiva rappresenterà il meglio delle grandi firme dell’arredo italiano, un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di habitat, a soluzioni legate ai nuovi paradigmi dell’abitare dettati dalla pandemia e a idee per una casa più smart, polifunzionale e flessibile.

Numerosi i settori tematici coinvolti, dall’artigianato agli accessori, dal design, all’arredamento, dal vintage agli allestimenti floreali.

DentroCasa Expo sarà anche la vetrina di lancio per nuove soluzioni d’arredo e mobilità, un’occasione imperdibile per scoprire tutte le novità mercato.

E poi talk, eventi, live dagli stand degli espositori, una Sala da tè – Rabbit Hole Cafè – locale milanese in voga stile “Alice in Wonderland” e per concludere, due cene di gala, per la prima volta in fiera, firmate “Da Vittorio”, il rinomato ristorante stellato dei fratelli Cerea.

Una veste interamente rinnovata quindi, gestita da Events Factory Italy del Gruppo BolognaFiere.

Si scrive DentroCasa Expo, si legge design!

Ingresso Intero € 11

Scaricando il Voucher € 8

Bambini 0-10 anni (non compiuti) - gratis

Per informazioni:

info@eventsfactoryitaly.it

www.eventsfactoryitaly.it/evento/dentrocasa-expo/