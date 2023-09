Musica, street food e good vibes: la festa di fine stagione alla Darsena Pop

Non un addio ma un arrivederci (all’anno prossimo): al culmine di un’estate da ricordare, Darsena Pop chiude la stagione 2023 com’è ormai tradizione consolidatasi edizione dopo edizione - quella che va in archivio è la quarta - con una grande festa di fine stagione durante la quale dare libero sfogo all’energia, all’entusiasmo, all’atmosfera ebbra di empatia e good vibes che da sempre pervadono gli spazi verdi del locale en plein air sulle sponde dell’Oglio, rendendolo un luogo unico e speciale. Appuntamento domenica 10 settembre dalle 12 alle 23, ingresso sempre libero. Grandi ospiti sono attesi alla festa, organizzata in collaborazione con l’etichetta discografica Rivertale Productions: Finaz e Nuto (Bandabardò) e Paolo Noyse dei Punkreas.

Il programma

Ghiaccio per i cocktails, spine generose pronte a riempire pinte dorate, griglie calde, friggitrici accese. E poi ancora: musica live, esposizioni, laboratori, attività per le famiglie e percorsi dedicati ai più piccoli. La festa di chiusura abbraccerà l’intera giornata a partire dalle 12, con servizio mescita e truck operativi fino alle 23 (ingresso libero): per chi in questi mesi ha preso parte al progetto e per tutte le persone che da maggio a settembre hanno riempito Parco Metelli di musica, euforia, parole e incontri, affollandone gli spazi verdi by the river, sarà l’occasione per rivivere questo fiume di emozioni senza fiato.

Esposizioni e attività

Vanitas Market: Un mercatino handmade & vintage italiano, con una vasta selezione di articoli vintage, artigianato di alta qualità e prodotti di riuso creativo. Marchi emergenti offriranno offrendo una varietà di opzioni per lo shopping più eclettico e creativo.

Truccabimbi: sarà presente una zona dedicata al trucco per i più piccoli, curata da Corte della Carta.

Letture con kamishibai a cura di Millemilavolte (dalle 16 alle 19).

Laboratorio di riciclo creativo a cura di Destruttura (dalle 16 alle 19).

I food truck presenti

PEDRO: Un progetto culinario nato dalla mente creativa dello chef Luca Imberti dei ristoranti Cicero di Soncino e Siseroshi di Scarpizzolo, che offrirà burritos gourmet, tacos eccezionali (anche vegetariani) e hot dog.

GIPSY HORSE: Deliziosi hamburgeroni gourmet con carne di chianina IGP, hamburger vegani e hamburger senza glutine.

BIRRACAMPER di Birra di Classe: una selezione di ben 20 birre artigianali provenienti dai miglior birrifici italiane e cocktail artigianali di @iconaspirits.

BAR STELLINO: Bevande, gelati artigianali di Ila Glacé, proposte di pasticceria e caffè per i palati più esigenti.

La musica dal vivo

Dalle 19 in poi, la festa darà forma e suono alla collaborazione speciale con l’etichetta indipendente Rivertale (diretta da Paolo Pagetti e presente anche con uno stand). Ad alternarsi sul palco una line-up di artisti pronti lasciare il segno tra scosse elettriche e riff ardenti, ospiti speciali Finaz e Nuto dalla mitica Bandabardò.

Alessandro Finazzo in arte Finaz è chitarrista fondatore insieme ad Enrico “Erriquez” Greppi dello storico gruppo folk rock toscano Bandabardò. Oltre a suonare con la Bandabardò, ha collaborato con Modena City Ramblers, CSI, Daniele Silvestri, David Sylvian, Max Gazzè, Paola Turci, Franco Battiato, Goran Bregovi?, Carmen Consoli, Dolcenera, Piero Pelù, Roy Paci, Peppe Voltarelli, Caparezza, Orchestra Piazza Vittorio, Stefano Bollani, Tonino Carotone, Giobbe Covatta, Dario Fo e Casa del vento. Alessandro Nutini in arte Nuto dal 1993 è batterista della Bandabardò. Durante la sua carriera ha suonato sia in studio con numerosi artisti tra i quali Paola Turci, Dario Fo, Giobbe Covatta, Ascanio Celestini, Patty Pravo, Piero Pelù, Carmen Consoli e Modena City Ramblers.