Piramidi di Zone: quando la natura dà spettacolo

Nel comune di zone, è presente una riserva regionale chiamata “Le piramidi di erosione di Zone”. In questa riserva la natura, nel corso dei millenni, ha modellato il terreno morenico fino a formare delle colonne di terra alte fino a 30 metri con come cappello, grandi massi. Una propria foresta di pietra immersa in una valle circondata fra gli alberi. Noi andremo a scoprirle accompagnati dalla nostra Guida escursionista ambientale che saprà raccontarvi anche la natura che ci circonda: sarà un’esperienza da ricordare. Ritrovo al parcheggio del Parco della Piramidi.