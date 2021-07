Campione: sessione di Yoga al tramonto vista lago

SABATO DA 3/07 A 25/09

alle 17.30

Reunion Kite Academy - Via Verdi, 9 - Campione - Tel. 349 101 0614 / 339 539 5629



Un’ora di pratica yoga per rigenerarsi grazie al contatto con la natura, il sole, il lago. L’insegnante, qualificata, rende possibile la partecipazione a persone di ogni età garantendo relax per ogni livello di preparazione. La lezione si svolgerà sul prato adiacente la riva del lago pertanto si

raccomanda di portare un tappetino yoga, o un telo di spugna, e di adottare un abbigliamento morbido e comodo. Al termine della sessione vi aspetta un aperitivo composto da una bevanda a scelta accompagnata da stuzzichini presso il Bar Cuba Cafè.



Lingue parlate: Italiano - Inglese

Minimo Partecipanti: 5 Persona



Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.



Costo: € 27,00 a persona

Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.

Parcheggio: Campione, parcheggio pubblico (a pagamento)



ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata