Brescia: incontro "la fragilità della democrazia"

Nell’ultimo decennio gli artisti si sono sempre più interrogati sugli scenari sociopolitici diventando spesso degli attivisti. Qual è la loro visione? Che cosa stanno vedendo? Cosa ci racconta questo decennio tormentato? Un pericoloso filo rosso unisce eventi tanto lontani tra loro: il fallimento della rettifica della nuova costituzione cilena, l’assalto a Capitol Hill, sede del Governo degli Stati Uniti a Washington, la violazione dei diritti delle comunità LGBTQ in Polonia e Ungheria fino alla guerra in Ucraina. Le democrazie stanno dando per scontato i propri valori, valori che le hanno fondate e che ora rischiano di essere persi. Anni di lotte e di conquiste sembra siano messi in discussione da un giorno all’altro creando instabilità e dando vita ad un circolo vizioso che porta un pericoloso malcontento generale. Cosa sta succedendo? Quali sono i processi che stanno scombussolando il mondo? In questo incontro Enrico Biale – ricercatore in Filosofia Politica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale – dialogherà con Roberto Cammarata – direttore del Festival della Pace e Professore associato di filosofia politica – e Micol Flammini – giornalista de Il Foglio – su quanto e come la democrazia sia messa in discussione ai giorni nostri. IDRA Teatro pone l’attenzione sull’importanza dell’arte per stimolare la riflessione e mantenere viva la memoria accendendo anche campanelli d’allarme nella cittadinanza.



