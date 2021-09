Visita la Rocca d'Anfo by Night

Anche a settembre la Rocca d'Anfo torna a svelarsi ai visitatori alla luce della luna!



La visita serale inizierà alle 19, seguirà il percorso panoramico partendo dalla Caserma Zanardelli per terminare con la visita della batteria Rolando. Visitare la Rocca al chiaro di luna, sotto il cielo stellato godendo della vista del magnifico lago d'Idro illuminato dalla luna quasi piena è un'esperienza da non perdere! La visita avrà luogo anche in caso di mal tempo.



Prenotazione obbligatoria. Tel. +39 375 6221121

