Lovere: visita guidata al borgo antico

La Nuova ProLoco Lovere propone l’iniziativa “La domenica col cicerone” per scoprire le bellezze di Lovere, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Nel corso dell’itinerario si potranno ammirare la quattrocentesca Basilica di S. Maria in Valvendra, il borgo medievale con le antiche torri, l’antica Chiesa di S. Chiara, i monumenti risorgimentali, il Santuario delle Sante, il neoclassico Palazzo Tadini ed altri luoghi d’interesse storico-artistico.

L’iniziativa si terrà la prima e la terza domenica del mese (con eccezione per il mese di aprile, in cui si terrà lunedì 1 invece che domenica 7) con ritrovo in Piazza Tredici Martiri.

Prenotazione obbligatoria contattando il seguente numero telefonico +39 340 3302515.