I tesori della Franciacorta: Gussago

Gussago nasconde molti piccoli tesori come la Pieve Vecchia con i suoi affreschi e quadri e la "Santissima", antico monastero trasformato nel XIX secolo in abitazione privata. La visita inizierà alla Pieve per poi proseguire a piedi alla "Santissima" che di trova in cima ad un colle da cui si gode un bel panorama della pianura. La visita di questo edificio sarà solo esterna



In caso di pioggia si visiterà solo la PIEVE e la quota di partecipazione sarà di 11 euro





NOTA BENE: è necessario un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking, mascherina e acqua

