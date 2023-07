Sarnico: visita guidata al Cantiere Riva

Domenica 23 luglio ci saranno visite guidate, su prenotazione, dello storico Cantiere Riva, dove le iconiche imbarcazioni Riva sono state disegnate e costruite.

La visita all’interno del Cantiere sarà in lingua italiana e durerà circa 1 ora e mezza.



Informazioni, costi e disponibilità: +39 035 910900 – email servizi@prolocosarnico.it

Per motivi di sicurezza interna al cantiere non sono ammessi bambini sotto gli 8 anni, i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore e non sono ammessi animali; inoltre non è possibile l’accesso alle carrozzelle a causa delle barriere architettoniche del Cantiere.