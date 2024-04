L'arte del Celesti e l'intelligenza artificiale: è il festival "148 perle" di Verolanuova

Un festival creativo, sonoro e musicale, con una postilla di “emozioni digitali”: è il format (vincente) di “148 perle per il Celesti”, la kermesse promossa e organizzata dal Comune di Verolanuova che mira ad esplorare e promuovere l'opera del pittore Andrea Celesti, con un folto cartellone di eventi e appuntamenti (ne riparliamo tra qualche riga) che si estenderanno fino ai primi di giugno anche alle frazioni di Breda Libera e Cadignano.

“Attraverso un palinsesto ricco di concerti, flash mob, multimedialità, conferenze e risorse digitali – spiega il sindaco Stefano Dotti – intendiamo riportare alla luce la ricchezza e la profondità di due grandi creazioni del Celesti, la Natività della Vergine e l'Assunzione, esposte nella basilica di Verolanuova e da pochi mesi sottoposte a restauro. Per la valorizzazione dell'eredità artistica di Celesti ci siamo inoltre affidati all'intelligenza artificiale: l'applicazione delle nuove tecnologie nell'esperienza musicale è qualcosa di affascinante, che genera un impatto visivo esperienziale, efficace e autentico”.

Il programma del festival

Il programma, già inaugurato con i primi appuntamenti e consultabile per intero a questo link, proseguirà anche il 4 e il 5 maggio con performance ed eventi musicali, il 10 con l'inaugurazione della mostra fotografica “La cultura è una garza di necessità e cura” e la presentazione del catalogo “Andrea Celesti a Verolanuova”, l'11 e il 12 con concerti, incontri letterari e letture sceniche. Appuntamenti in calendario anche il 18 e il 19 maggio, il 25 e il 26, sabato 1 e domenica 2 giugno (alle 17 il concerto di chiusura del festival con il One Soul Project Choir diretto da Elisa Rovida). Questi i luoghi del festival: Palazzo Gambara, dove è allestito il progetto “Il Tocco”, la basilica di San Lorenzo, la Ghiacciaia ex Ospedalino e il cortile, l'auditorium della biblioteca, lo Spazio Marconi, Piazza della Libertà, le chiesette di Breda Libera e Cadignano. In cartellone anche le iniziative degli “Aperitivi culturali”: il 12, 19 e 26 maggio.

L'intelligenza artificiale

Ampio spazio sarà dedicato all'intelligenza artificiale, vera protagonista del festival. Negli spazi di Palazzo Gambara, da un progetto del team di 42.Lab, nell'ambito dell'installazione “Il Tocco” sono state allestite due sale immersive, guidate dalla AI e da speciali sensori, proiettando al contempo i dipinti del Celesti che raffigurano la Natività della Vergine e l'Assunzione. L'intelligenza artificiale, durante l'esperienza immersiva, “legge” le caratteristiche fisiche dell'utente, nel momento in cui entra all'interno dell'area di proiezione delle tele del Celesti: quando poi l'utente viene chiamato a interagire, digitando parti a piacere del dipinto (da qui, “Il Tocco”), questo produrrà sonorità personalizzate, che restituisce infine generando un Qr code, che l'utente potrà scaricare (e conservare) sul proprio smartphone.

Ma il titolo del festival? Le “148 perle” sono quelle che componevano la collana della contessa Eleonora Gambara Mocenigo con la quale la stessa riuscì a procurarsi la somma necessaria per la committenza delle due celebri tele al pittore veneziano. Da qui trae ispirazione il festival di Verolanuova, con dedica (meritata) ai monumentali dipinti che vennero consegnati alla basilica di San Lorenzo nel 1707.