Prosegue la XIX edizione della rassegna “Un libro, per piacere!” con una serata che si preannuncia particolarmente interessante, sia per la bellezza del luogo, il Cortile di Palazzo Fenaroli a Rudiano, che per la lettura scenica proposta dall’attore Daniele Squassina e da Maurizio Lovisetti (alla chitarra e regia): “La formula segreta. Il fascino discreto della matematica”.

La matematica è una materia spesso vista con diffidenza (quando non ostilità) ma la storia raccontata da Squassina e Lovisetti è davvero affascinante e trasporta nel XVI secolo, quando le disfide matematiche impegnavano gli scienziati e le scoperte erano oggetto di molte epistole, patti solenni e intrighi di ogni sorta.

Intorno alla risoluzione delle equazioni di terzo grado, un mistero che durava da secoli, si dipanano le vicende di quattro matematici italiani del Cinquecento (di cui due bresciani), in una storia non priva di colpi di scena e situazioni esilaranti.

“La formula segreta” andrà in scena a Rudiano, nel Cortile di Palazzo Fenaroli, sede del Municipio, Piazza Martiri della Libertà, venerdì 2 settembre alle ore 21:00. In caso di maltempo si terrà all’interno del palazzo municipale. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. Per informazioni: Biblioteca di Rudiano 0307167582, anche WharsApp 3501253283, mail biblioteca@comune.rudiano.bs.it