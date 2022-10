Luciano Bertoli legge Il Visconte dimezzato

È giunta agli ultimi appuntamenti, la XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, rassegna itinerante organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano nei Comuni del suo territorio. Mercoledì 26 ottobre, in cartellone, ancora un reading che sicuramente attirerà molti amanti della lettura e in particolare di quel grandissimo scrittore che è stato Italo Calvino. Il suo “Il Visconte dimezzato” verrà letto dall’attore Luciano Bertoli, in una riduzione scenica impreziosita dalla fisarmonica di Davide Bonetti.

Una storia fantastica e profonda, quella narrata in questo piccolo, grande capolavoro della letteratura italiana: il visconte Medardo di Terralba, colpito al petto da una cannonata, torna a casa diviso in due metà. Una è cattiva, malvagia e prepotente, ma anche dotata di inaspettate doti di umorismo e lucido (ancorché cinico) realismo. L'altra è gentile, altruista, buona, cadendo però anche in un "buonismo" fastidioso. Con questo breve romanzo Calvino ha scritto una suggestiva fiaba per tutte le età, che tratta il tema universale dell’identità, della luce e dell’ombra che convivono in ognuno di noi.

L’appuntamento, con Luciano Bertoli e Davide Bonetti, è per mercoledì 26 ottobre alle ore 21:00 a Rovato, Auditorium “Foro Boario”, P.zza Garibaldi1. Per informazioni: Biblioteca di Rovato 0307722525, biblioteca@comune.rovato.bs.it. Ingresso libero e gratuito.

Evento realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2022.