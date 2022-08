Scuola di felicità per eterni ripetenti è il titolo del libro, fresco di stampa, che l’autore Enrico Galiano presenterà, martedì 30, nell’ambito della rassegna “Un libro, per piacere!”, la manifestazione del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano dedicata al piacere di leggere (e ascoltare) storie.

Insegnante e scrittore amatissimo, Enrico Galiano, ha pubblicato diversi libri di grande successo. A cominciare da Eppure cadiamo felici (2017), il suo romanzo d’esordio, seguito da Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), L'arte di sbagliare alla grande (2020) e Felici contro il mondo (2021) tutti editi da Garzanti.

Con Scuola di felicità per eterni ripetenti l’autore torna suoi temi del suo precedente saggio, L'arte di sbagliare alla grande, raccontando al lettore, con la sincerità, la leggerezza e la verve che lo contraddistinguono, gli interrogativi dell’adolescenza e le risposte che gli adulti (insegnanti e genitori) possono provare a dare.

Oltre a scrivere e ad insegnare, Galiano, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato dieci milioni di visualizzazioni su Facebook; ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che riempiono le città di poesie, e nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it.

È quindi un’occasione da non perdere, sia per coloro che sono già suoi affezionati lettori, sia per tutti quelli che ancora non conoscono questo brillante e coinvolgente professore-scrittore.

Enrico Galiano dialogherà con Paolo Festa e risponderà alle domande del pubblico. L’appuntamento è per martedì 30 agosto alle ore 21:00 ad Ospitaletto, nel Cortile della Biblioteca Comunale “Paolo VI”, via Rizzi 5. In caso di maltempo si terrà nella Sala Polifunzionale, via Martiri della Libertà. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. Per informazioni: Biblioteca di Ospitaletto 030.641507