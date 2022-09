Prosegue la XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna dedicata ai libri e alla lettura, organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. “La Forma della Bellezza” è il file rouge che accomuna gli incontri di questa XIX edizione della rassegna: dalla bellezza della natura a quella dell’arte, “Un libro, per piacere!” sta accompagnando il pubblico in un percorso di grande fascino che si snoda nei ventitré comuni del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

Sarà a Maclodio l’appuntamento di mercoledì 14 settembre, sulla terrazza della Biblioteca Comunale, con il reading “Ma che musica, Maestro!”, con Barbara Pizzetti alla lettura e Andrea Bettini al piano. Lo spettacolo sarà una suggestiva carrellata di racconti di grandi scrittori (Boris Pasternak, Oliver Sacks, Patrick S?skind e altri), tutti dedicati alla musica e ai musicisti.

Che siano storie totalmente nate dall’ immaginazione o il racconto di fatti storici, che siano testi ironici o profondamente toccanti, ciò che in essi si coglie è la passione dei loro autori per questa arte, niente affatto distante dalla letteratura. Ed emerge il valore della musica come grande compagna della vita degli esseri umani, linguaggio universale e dispensatrice di bellezza. Il pianoforte e la voce di Andrea Bettini accompagneranno le parole dell’attrice, in continuo dialogo con le storie.

L’appuntamento con “Ma che musica, Maestro!” è per mercoledì 14 alle ore 21 a Maclodio, terrazzo della Biblioteca Comunale “Alda Merini” in Via G. Falcone, in caso di maltempo si terrà all’interno. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca di Maclodio 0309972960, biblioteca@comune.maclodio.bs.it