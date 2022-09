“Erbe, arbusti, alberi: la bellezza fuori e dentro noi” è il titolo della passeggiata letterario - naturalistica proposta nell’ambito della rassegna “Un libro, per piacere!”, venerdì 23 alle ore 18:00, nel bellissimo parco di Villa Mazzotti a Chiari. Tra gli alberi e gli arbusti si ascolteranno brani dedicati alla bellezza silenziosa del mondo delle piante. Un percorso tra ragione e sentimento, per riflettere sulla natura, sull’anima, sul bello.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Premio Microeditoria di Qualità e l’Associazione Culturale L’Impronta. A presentare e accompagnare, sarà Paolo Festa insieme al Gruppo di Cammino Faro 50.0, mentre le lettrici dell’Associazione Librellule proporranno l’ascolto di alcuni brani letterari. In particolare, verranno letti alcuni passaggi tratti dal libro di Giancarlo Fantini “Erbe, arbusti e alberi per il corpo e lo spirito” (Il Babi Editore), vincitore del Premio Cogeme – Microeditoria di Qualità 2021.

Il ritrovo, e punto di partenza della passeggiata, sarà alla Biblioteca Comunale “Fausto Sabeo”, Viale Mellini 2/B a Chiari, alle ore 18:00 di venerdì 23 settembre. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. È consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/unlibrochiari. Per informazioni: Biblioteca Comunale di Chiari 030 7008333 bibliotec@comune.chiari,brescia.it