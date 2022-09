Con Baudelaire alla ricerca della bellezza

Un percorso, fatto di parole, immagini e musica, nella vita e nelle opere di un grandissimo poeta, Charles Baudelaire: è lo spettacolo proposto dalla rassegna “Un libro, per piacere!” a Cazzago San Martino, con Flora Zanetti e Piergiorgio Cinelli. Questa edizione della ormai storica manifestazione del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (siamo al diciannovesimo anno) ha come filo conduttore la bellezza, e saranno proprio la ricerca estetica del poeta, nell’arte e nella vita, la raffinatezza della sua lingua e la straordinaria Parigi di metà Ottocento, al centro del racconto di Flora Zanetti. Esplicativo il titolo della lettura scenica: “Baudelaire. Alla ricerca della bellezza”.

Sarà, quindi, un viaggio nello spazio e nel tempo che trasporterà il pubblico in quelle affascinanti atmosfere parigine, fra poeti maledetti e artisti geniali che hanno segnato la storia della letteratura e dell’arte. Ad accompagnare le parole della Zanetti saranno le musiche scritte da Piergiorgio Cinelli: cornici alle liriche degli straordinari “Fleurs du mal”.

L’appuntamento è per giovedì 8 settembre alle ore 21, a Cazzago San Martino nell’ Anfiteatro del Teatro Rizzini in via Duomo 2. In caso di maltempo si terrà nel Teatro adiacente. Per informazioni: Biblioteca di Cazzago San Martino 0307254371, biblioteca@comune.cazzago.bs.it. Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito.