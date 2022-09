Per la XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna itinerante che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano organizza nei Comuni del suo territorio, sabato 3 settembre, in Piazza Ludovico Pavoni a Castrezzato, andrà in scena “Vite di uomini illustri. Achille Campanile e il bello della leggerezza”, con l’attore Luciano Bertoli e l’accompagnamento musicale di Roberto La Fauci (alla chitarra e canto).

La lettura scenica riproporrà, in tutta la loro esilarante freschezza e attualità, i racconti di Achille Campanile: da Giacomo Casanova fino a Dante, i grandi personaggi della storia passati al setaccio umoristico, colti in ritratti comici e improbabili. Racconti che grazie all'ironia effervescente e inconfondibile di Campanile continuano a regalare un irresistibile buonumore.

L’appuntamento con Luciano Bertoli e Roberto La Fauci è per sabato 3 settembre alle ore 21:00, in Piazza Ludovico Pavoni a Castrezzato. In caso di maltempo l’evento si terrà alla Sala polifunzionale, Piazza dell’Amicizia. Per informazioni: Biblioteca di Castrezzato 030.7146579, biblioteca@comunecastrezzato.it. Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito.