La magia dei tarocchi, fra letteratura e musica

La XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna itinerante che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano organizza nei Comuni del suo territorio, venerdì 16 settembre propone un appuntamento che si preannuncia particolarmente ricco di suggestioni: “Arcana bellezza. Tra tarocchi e letteratura” è il titolo della lettura scenica di e con Barbara Mino, accompagnata dalla magistrale chitarra classica di Piera Dadomo.

In questa serata, che vedrà anche il diretto coinvolgimento del pubblico, i tarocchi faranno da spunto e tramite nella lettura di brani letterari ispirati alle immagini di queste antiche e affascinanti carte: il matto, il bagatto, l’imperatrice, la papessa… un’iconografia dalla ricca simbologia che introduce in un mondo arcaico, magico e, allo stesso tempo, ancora capace di entrare in comunicazione con le nostre emozioni.

Nel recital il pubblico verrà coinvolto nel gioco dei tarocchi, nella scoperta della loro simbologia e nell’ascolto di storie che si allacciano al significato delle carte pescate. L’appuntamento con Piera Dadomo e Barbara Mino è per venerdì 16 alle ore 21, al Campo sportivo di Castelcovati in Via Aldo Moro 79. In caso di maltempo si terrà al coperto. Per informazioni e prenotazioni (l'evento è gratuito): Biblioteca di Castelcovati 030.7080232 (anche WhatsApp), bibliocastelcovati@gmail.com