Dall'adolescenza all'età adulta: la “bella estate” di Pavese

È dedicato ad uno dei più bei romanzi italiani del Novecento il reading che venerdì 9 andrà in scena a Castegnato nell’ambito della XIX edizione della rassegna “Un libro, per piacere”. Nicola Bontempi e Jacopo Gadeschi (Gruppo Artistico Trobadorica) leggeranno “La bella estate” di Cesare Pavese, un romanzo che racconta il dolore e la fatica del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, lo splendore della giovinezza tra paura e trasgressione, la maturazione e la crescita. Un romanzo di formazione che continua ad affascinare i lettori.

Protagonista è Ginia, una ragazza di sedici anni, che lavora presso un atelier e che incontra Amelia, di qualche anno più grande di lei. Ne nascerà un rapporto fatto di attrazione e invidia reciproche. Fino a quando Ginia si innamorerà di Guido, e contemporaneamente, sarà ammaliata dall’amante di Amelia. Fra continui colpi di scena, fughe e ritorni Ginia vive il tempo della propria adolescenza alternando arte, gelosie, pudori e carnalità. La lettura del testo sarà accompagnata da musiche e canzoni curate da Jacopo Gadeschi.

L’appuntamento con “La bella estate” è per venerdì 9 settembre alle ore 21, a Castegnato nel Centro Civico “Nelson Mandela” in via Marconi 2. Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito. Per infomazioni: Biblioteca di Castegnato 030.2146880 (biblio@comunecastegnato.org).