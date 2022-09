Ancora un appuntamento dedicato a “La forma della Bellezza”, filo conduttore della XIX edizione della rassegna “Un libro, per piacere!”. Questa volta il racconto è dedicato all’icona della bellezza per eccellenza: Marilyn Monroe. Sarà Beatrice Faedi, con lo spettacolo intitolato “Bellissima Bambina. Lo spirito imprigionato di Marilyn Monroe”, a raccontare al pubblico la storia di questa attrice fragile e sensuale, gli aspetti meno noti e segreti della sua vita, a svelare un’altra Marilyn.

E la racconta attraverso le voci di coloro che l’hanno conosciuta, come Truman Capote che la incontrò sul set di “Giungla d’asfalto” e la convinse ad iscriversi alla scuola di recitazione di Constance Collier, la quale disse di Marilyn: “Oh sì, qualcosa c'è in lei. È una bellissima ragazza, non c'è dubbio. Non credo che, dopo tutto, sia un'attrice, non nel senso tradizionale. Quello che è – la sua presenza, la sua luminosità, i suoi sprazzi di intelligenza – non potrebbero mai affiorare sul palcoscenico. È così fragile e sottile che può essere colta solo dalla cinepresa, come il volo di un colibrì. Io spero, io prego vivamente, che possa vivere abbastanza a lungo per liberare lo strano squisito talento che è vagante dentro di lei come uno spirito imprigionato”. Ad accompagnare la lettura di Beatrice Faedi ci sarà la suggestiva musica dei Girl in Blue: Costanza Scaroni al basso, Tiberio Faedi alla chitarra e sintetizzatore, Vittorio Guindani al sintetizzatore.

“Bellissima Bambina. Lo spirito imprigionato di Marilyn Monroe” andrà in scena giovedì 22 settembre alle ore 21:00 all’Azienda Agricola “Al Berlinghetto”, via Esenta 7, località Berlinghetto, Berlingo. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. È consigliata la prenotazione: Biblioteca di Berlingo 0309780155 (anche WhatsApp), biblioteca@comune.berlingo.bs.it.