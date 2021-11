Terzo tempo: storie (da ridere) di anziani indomiti e ribelli

Un nuovo reading con musica dal vivo viene proposto da “Un libro, per piacere”, la rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, che in questa XVIII edizione ha come filo conduttore la parola Passaggi declinata in svariate interpretazioni. A Urago d’Oglio, mercoledì 17, andrà in scena “Terzo tempo. Storie di anziani indomiti e ribelli”, una lettura scenica a cura di Leda Vignocchi accompagnata da Alessandro Calabrese alla chitarra e canto.

Attraverso le parole ironiche di autori come Marco Presta e Carla Signoris, o suggestive come quelle di Kent Haruf, Leda Vignocchi accompagnerà il pubblico tra storie capaci di divertire, intenerire, emozionare. Chi l’ha detto che la vecchiaia è triste e noiosa? La letteratura ci racconta che essere anziani può significare qualcosa di molto di più di una tranquilla e noiosa vita da pensionati che vanno al parco od osservano i lavori stradali: troviamo anziani insospettabilmente indomiti, pronti ad affrontare la vita con ironia, leggerezza e coraggio d’avventurieri. Le belle canzoni di Alessandro Calabrese, anch’esse in bilico tra ironia e dolcezza, accompagneranno le letture.

“Terzo tempo. Storie di anziani indomiti e ribelli” sarà a Urago d’Oglio, nella Sala Civica di via Roma 36, mercoledì 17 alle ore 21:00.

L’ingresso è gratuito con prenotazione. È necessario il possesso del green pass.

Per informazioni e prenotazioni telefonare alla Biblioteca di Urago D’Oglio 0307071351 o inviare una mail a biblioteca@uragodoglio.gov.it