La pianura come non l’avete mai vista: incontro con Marco Belpoliti

Il week-end dei cammini: Passeggiate letterarie con gli autori

Domenica 17 ottobre, ore 17.00 TRENZANO

Ritrovo in via San Valentino, di fronte alla Chiesa, Cossirano, frazione di Trenzano

La pianura come non l’avete mai vista: un incontro d’autore. Passeggiata con Marco Belpoliti per la Via dei Fontanili

A seguire, alle ore 18.00, Sala civica Paolo VI, via San Valentino, 32/C, Cossirano

Incontro con Marco Belpoliti in dialogo con Massimo Tedeschi

Intervengono: Italo Spalenza, Sindaco di Trenzano; Anna Falsina, ViceSindaca e Assessore alla Cultura; Gabriele Archetti, Presidente Fondazione Cogeme

Sia per la passeggiata che per l’incontro successivo è necessaria la prenotazione a Biblioteca di Trenzano 030.9974358

biblioteca@comune.trenzano.bs.it

La passeggiata è limitata ad un massimo di 25 persone ed è necessario il Green Pass

L'evento di sabato 16 a Rudiano:

