Incontro con Benedetta Tobagi

Benedetta Tobagi è Ph.D in Storia presso l’Università di Bristol e ha svolto lavoro di ricerca sulla storia dello stragismo per l’Università di Pavia. È stata conduttrice radiofonica per la Rai e membro del consiglio di amministrazione Rai (2012 – 2015). Collabora con «La Repubblica».

Il suo primo libro, Come mi batte forte il tuo cuore (Einaudi, 2009) è dedicato alla memoria del padre Walter, ed ha vinto numerosi premi letterari. Tra le sue pubblicazioni: La scuola salvata dai bambini (Rizzoli, 2016), Piazza Fontana, il processo impossibile (Einaudi, 2019) e la riedizione, nel 2019, di Una stella incoronata di buio. Storia di una strage (Einaudi), un libro che ripercorre la storia della strage di Piazza Loggia, ricostruendone le vicende con un grande rigore storico e, insieme, una narrazione emotivamente intensa.

L'autrice dialogherà con Paolo Festa, presidente dell'associazione culturale L'Impronta.

Per info e prenotazioni:

Biblioteca di Rovato 030.7722525

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...