Flora Zanetti alla lettura e Piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto

Passaggi di tempo: Il Novecento

Una serata che attraversa il Novecento nelle sue atmosfere e repentini passaggi: dalla Belle Époque agli ultimi decenni; i gusti, le mode, i rituali di un secolo che ha vissuto una straordinaria accelerazione del cambiamento in tutti i settori.

Dal jazz degli Anni Venti alla Beat Generation, il Novecento scivola via in rapide sequenze: libri, film, canzoni, filmati d’epoca e una vasta iconografia che alimentano la trama della nostra storia.

