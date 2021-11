Le strade dei sapori: aneddoti e inattesi incroci di civiltà tra cibi e culture

La rassegna “Un libro, per piacere”, venerdì a Passirano, porterà il pubblico sulle strade dei sapori, raccontando il sorprendente e affascinante cammino che i cibi più amati hanno fatto per arrivare fino a noi. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio sarà Gabriella Tanfoglio che, alternando storia e letteratura, leggerà brani di Dino Buzzati, Eduardo De Filippo, Emilio De Marchi, con incursioni irriverenti e ironiche nella narrativa contemporanea.

La storia dei cibi collega e introduce i racconti, svelando aneddoti e inattesi incroci di civiltà: viaggi, avventure, conoscenze, incontri, contaminazioni. Dalla pizza al caffè, dalla pasta al vino, i cibi più amati sono il frutto dell’incontro tra la creatività italiana e culture lontane.

Ad accompagnare la lettura di Gabriella Tanfoglio ci sarà un duo d’eccezione: la celebre violoncellista Daniela Savoldi (che ha alle spalle collaborazioni di respiro internazionale, ed ha suonato sui palchi di mezza Europa) e il bravissimo fisarmonicista Davide Bonetti, che hanno composto musiche di grande suggestione ispirate a questa affascinante storia di cibi e culture, di gusto e cammini.

“Le strade dei sapori”, questo il titolo del recital-concerto, si terrà al Teatro Civico di Passirano, via Garibaldi 5, venerdì 19 novembre alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito, nel rispetto delle normative sanitarie è necessario il possesso del green pass. È consigliata la prenotazione sul sito del Comune di Passirano (a questo indirizzo).

Per informazioni: Biblioteca di Passirano: 0306850557-225 biblioteca@comune.passirano.bs.it